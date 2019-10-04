يرافع أعضاء مجلس بلدي في ولاية شرقية من أجل تحصيل مداخيل البلدية من كراء حمام معدني لرئيس البلدية الذي ظل يتهرب من تسديدها طيلة سنوات. ”المير” المدان بحوالي 69 مليون سنتيم، وبعدما عارض اقتراح الأعضاء رفع مبلغ كراء الحمام من ألف دينار شهريا إلى 10 آلاف، انتفض في وجه زملائه الذين وشوا به لوزارة السياحة حول استفادته منذ سنوات من مشروع ترقية الحمام إلى مركب سياحي ولم ينجز منه سوى بعض الترميمات. لكن ما أثار استفزاز الأعضاء قسم هذا الأخير بأغلظ الأيمان أن يكشف عن ملفات الفساد للعهدة الحالية والسابقة.