كان من المفترض أن تحتضن ميلة، نهار اليوم السبت، مسابقة من تنظيم جمعية عيون المدينة للثقافة والإعلام لتاجنانت بمشاركة 50 مصورا من كل ولايات الجزائر. التظاهرة الثقافية الفنية، التي ألغيت في آخر الأمر، اعتبرت فرصة لتثمين وتصوير ميلة القديمة وتراثها المادي. ورغم أن مصالح مديرية الثقافة طلبت ترخيصا من الوالي منذ أسبوع، كما أن مديرة الآثار بميلة طلبت هي الأخرى ترخيصا من المديرية الوصية مركزيا، إلا أن تأخر رد الوالي على الطلب أدى إلى إلغاء التظاهرة ما فوت على ميلة فرصة ثمينة للتعريف بها كموقع أثري ومعلم ثقافي هام، وهو ما كانت ستبرزه الصورة الفوتوغرافية.