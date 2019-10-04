اهتزت بلدية برج صباط غربي ڨالمة، مساء اليوم الجمعة، على وقع فاجعة غرق طفل لا يتجاوز الـ13 من العمر ، داخل بركة مائية ، تُعرف بـ"الڨلتة الزرڨة" الواقعة ببرج عاشور، عند مخرج بلدية برج صباط الغربي باتجاه مشاتي الأربعاء بني مجالد ومنطقة أولاد حبابة من ولاية سكيكدة المجاورة.



استنادا إلى مصادر من محيط عائلة الطفل الضحية المدعو"ش. نزار"13 سنة، وهو تلميذ بالطور المتوسط ، فإنّ الفاجعة وقعت حين خرج الضحية رفقة بعض أقرانه ومنهم أطفال أقارب ، لجني الزعرور البرّي ، ولدى وضعه لرجله على حجر هوى به وسط البركة المائية التي تتوسط وادي برج صباط ، حيث يكون علق بالأوحال ولم يستطع الأطفال إنقاذه ، ليفرّوا ويخبروا الأهل الذين هرعوا إلى مكان الحادثة ، أين وجدوا الضحية عالقا داخل البركة المذكورة.



وقد تمّ نقل الضحية على متن سيارة إسعاف للحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي ، حيث يُنتظر أن تخضع جثته للتشريح القانوني يوم غد السبت وقد خيم على بلدة برج صباط مساء اليوم حزن عميق ، ذكرهم بمآسي البركة المائية التي كان سبق وابتلعت أطفالا آخرين .