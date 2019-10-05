يغيب الدولي الجزائري لنادي نيس آدم وناس، عن الميادين لفترة تمتد من ستة إلى ثمانية أسابيع، بعد إجرائه لعملية جراحية على مستوى الركبة، حسبما أعلن عنه مدرب الفريق أمس الجمعة، باتريس فييرا.

وصرح فييرا خلال ندوة صحفية: ''وناس أجرى عملية جراحية على مستوى الركبة ومن المتوقع أن يغيب عن المستطيل الأخضر لمدة شهر ونصف إلي شهرين".

وتعرض وناس لإصابة في الـ 24 من شهر سبتمبر في مباراة الداربي أمام نادي موناكو (1-3) .وإصابة وناس ستبعده حتما عن المنتخب الجزائري خلال اللقاءين القادمين أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بالبليدة (مصطفى تشاكر) في الـ10 أكتوبر الجاري، وأمام كولومبيا في الـ 15 من شهر أكتوبر بمدينة ليل الفرنسية.