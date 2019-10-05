أكدت شركة المياه والتطهير لولاية وهران "سيور اليوم السبت أن جميع التحاليل ''الميكروبيولوجية'' التي أجريت على العينات المقتطعة من المياه محل شكوى من طرف مواطنين مطابقة للمعايير وهي صالحة للاستهلاك والأمر يتعلق فقط بتغير في لون المياه.

وكان مواطنون قاطنون ببعض أحياء وهران، سيما الشرقية منها، قد اشتكوا الأسبوع الفارط من تغير لون المياه في حنفيات منازلهم ما تسبب في حالة من الذعر انتابت ساكنة هذه المناطق.

وأوضحت شركة ''سيور'' في بيان أنه فور تلقيها الشكاوي الأولى تم تشكيل خلية أزمة باشرت من خلالها وكخطوة أولى بإجراءات التأكد من سلامة المياه عبر نقاط الإنتاج، منشآت التخزين وقنوات التحويل الكبرى بالجهة الشرقية.

وأضاف البيان أنه وعلى مستوى التوزيع جميع عمليات المراقبة خلصت إلى تحديد الأحياء المعنية بالأمر وهي :الصديقية، قمبيطا، إيسطو، كاسطور، حي الصباح، المقري، حياة ريجنسي، حي مطلع الفجر.