أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه تم اليوم السبت التعرف على هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه بجبل عمرونة بولاية عين الدفلى ويتعلق الأمر بحبل إبراهيم من مواليد 12 ماي 1964 بعزيز في ولاية المدية والمكنى عبد الحفيظ أبو تمام.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم السبت، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 أكتوبر 2019، والتي مكنت من القضاء على إرهابي خطير واسترجاع (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و(02) مخزني ذخيرة بالإضافة إلى كمية من الذخيرة، بجبل عمرونة ضواحي بلدية جمعة أولاد الشيخ ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، تم التعرف على هوية هذا المجرم، ويتعلق الأمر بالمسمى "حبل إبراهيم" المولود في 12 ماي 1964 بعزيز ولاية المدية، والمكنى "عبد الحفيظ أبو تمام" مسؤول مجموعة إرهابية، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994.



في سياق متصل، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى، مخبأين (02) لإرهابيين يحتويان على مواد غذائية وأغراض مختلفة كما تم توقيف (01) عنصر دعم للجماعات الإرهابية.



وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، حجز عناصر حرس السواحل (160) كيلوغراما من الكيف المعالج بمستغانم، فيما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، (02) مطرقتي ضغط. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، بسكرة وعنابة.