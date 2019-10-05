عثر حراس السواحل ليلة أمس الجمعة، على طرد يحتوي على من قنطار ونصف القنطار من الكيف المعالج بعرض البحر في الساحل الشرقي لولاية مستغانم.

وأوضحت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل اليوم السبت، أن وحداتها العائمة عثرت خلال دورية بحرية على151 كلغ من الكيف المعالج تطفو على سطح البحر على بعد أربعة أميال بحرية (حوالي 7.5 كلم) شمال بلدية سيدي لخضر (شرق مستغانم).

وأضاف ذات المصدر أن هذه العملية تعتبر الثانية من نوعها في ظرف وجيز بعد أن عثرت وحدات حرس السواحل نهاية سبتمبر الماضي على طرد عائم بالشريط الساحلي لولاية مستغانم به أزيد من 34 كلغ من الكيف المعالج المعبأ في شكل صفائح .