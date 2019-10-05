كشفت دراسة حديثة أقيمت على آلاف الشباب من مستخدمي شبكة "فايسبوك"، أن الابتعاد عن شبكة التواصل الاجتماعي يجعلهم أقل اكتئابا وأكثر إنتاجية وأفضل في التعامل مع المال.

وأوضح موقع "تي آن دوبل في" (TNW) الهولندي، أن الباحثين قارنوا بين أنشطة أكثر من 1750 طالبا من طلاب الجامعات في الولايات المتحدة ممن ابتعدوا عن "فايسبوك" لمدة أسبوع.

ووجد الباحثون أن الابتعاد عن "فايسبوك" أدى لإنتاجية أكثر، وأبلغوا عن شعورهم بأنهم أقل اكتئاباً، وانخرطوا في أنشطة صحية.

وأدى الابتعاد عن "فايسبوك" لاستهلاك الطلبة الأخبار بشكل أقل، لكنه أيضا أدى لتقليل وعيهم بالأخبار المزيفة وغير السائدة في نفس الوقت.

وإلى جانب الآثار الصحية والمالية، فقد وجد الباحثون أيضا أن المشاركين الذين أخذوا استراحة من منصة التواصل الاجتماعي يستهلكون أيضا أموالا أقل.