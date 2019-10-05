مولودية الجزائر تواجه القوة الجوية العراقي
رياضة
5 أكتوبر 2019 () - إ.ب
سحبت اليوم السبت، في مدينة الرياض السعودية، قرعة دور الـ16 للكأس العربية للأندية.
وسيواجه ممثل الجزائر الوحيد المتبقي في المنافسة نادي القوة الجوية العراقي.
وفيما يلي نتائج القرعة كاملة:
- الإسماعيلي المصري - الجزيرة الإماراتي
- أولمبيك أسفي المغربي - الترجي التونسي
- نواذيبو الموريتاني - الشرطة العراقي
- القوة الجوية العراقي - مولودية الجزائر
- الرجاء البيضاوي المغربي - الوداد البيضاوي المغربي
- المحرق البحريني - الاتحاد السكندري المصري
- الشباب السعودي - شباب الأردن
- الوصل الإماراتي - الاتحاد السعودي