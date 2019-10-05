سحبت اليوم السبت، في مدينة الرياض السعودية، قرعة دور الـ16 للكأس العربية للأندية.

وسيواجه ممثل الجزائر الوحيد المتبقي في المنافسة نادي القوة الجوية العراقي.

وفيما يلي نتائج القرعة كاملة:

- الإسماعيلي المصري - الجزيرة الإماراتي

- أولمبيك أسفي المغربي - الترجي التونسي

- نواذيبو الموريتاني - الشرطة العراقي

- القوة الجوية العراقي - مولودية الجزائر

- الرجاء البيضاوي المغربي - الوداد البيضاوي المغربي

- المحرق البحريني - الاتحاد السكندري المصري

- الشباب السعودي - شباب الأردن

- الوصل الإماراتي - الاتحاد السعودي