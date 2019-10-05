توفي طفلان في حادث انهيار جدار داخل بيت ببلدية سيدي عبد المومن (معسكر)، حسبما علم اليوم السبت لدى مدير الصحة والسكان للولاية، عامري محمد.

وأوضح الدكتور عامري أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة بإحدى القرى التابعة لبلدية سيدي عبد المومن بدائرة المحمدية ونجم عن انهيار جدار هش ببيت عمة الضحيتين (شقيقين) عندما كان الطفلان البالغان من العمر سنتين و نصف و 5 سنوات يلعبان بحبل معلق بالحائط.

وتوفي الطفلان - حسب نفس المسؤول- قبل إيصالهما من قبل أقربائهما إلى مستشفى "دحو دحاوي" لمدينة المحمدية نتيجة الإصابات التي تعرضا لها.

وقد تنقل عدد من مسؤولي الولاية ، بينهم مدير الصحة و السكان و مدير الحماية المدنية إلى مستشفى مدينة المحمدية للتكفل بالضحيتين قبل تأكد وفاتهما ومواساة عائلتهما.

و قد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.