كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، إثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، "مخبأ للأسلحة يحتوي على عشرة (10) صواريخ من نوع .BM-21" ، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 أكتوبر 2019، مخبأ للأسلحة يحتوي على عشرة (10) صواريخ من نوع .BM-21 ".

و"تأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كافة ربوع الوطن للحفاظ على سلامة بلادنا وإحباط أية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها".