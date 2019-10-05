تمكنت وحدات حرس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية لبني صاف (عين تموشنت) اليوم السبت من إحباط مخطط للهجرة السرية لـ 73 شخصا في 4 عمليات منفصلة، حسبما علم لدى ذات السلك.

وقد سمحت العملية الأولى بتوقيف 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية على مستوى اليابسة بسواحل بلدية بوزجار في حين تم إحباط مخطط للهجرة السرية لـــ 62 شخصا آخرين بعرض البحر على بعد بضعة أميال شمال ميناء بوزجار موزعين عبر 3 مجموعات مختلفة، وفقا لما أبرزته المجموعة الإقليمية لحرس السواحل ببني صاف.

وينحدر غالبية المرشحين للهجرة غير الشرعية الذين تم توقيفهم في هذه العمليات الأربعة من ولاية بجاية إضافة إلى وهران والجزائر العاصمة من ضمنهم 4 نساء .

وفيما تم حجز عدد من المعدات المستعملة في عملية الإبحار السري فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لكشف حيثيات القضية و تحويل الموقوفين إلى الجهات القضائية، مثلما أشير إليه.