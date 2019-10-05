يواجه فريق مولودية الجزائر، نادي القوة الجوية العراقي، في الدور ثمن النهائي لكاس العرب للأندية البطلة لكرة القدم، حسب عملية سحب القرعة التي جرت اليوم السبت بالرياض.

ويلعب ممثل الجزائر، مباراة الذهاب بمدينة كربلة، في تاريخ سيحدد بعد، قبل أن يستضيف منافسه في لقاء الإياب، بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة).

وتأهلت مولودية الجزائر إلى الدور ثمن النهائي، على حساب ظفار العماني ( فوز 1-0 ثم تعادل 1-1).

من جهته، تأهل نادي القوات الجوية العراقية عقب تغلبه على السالمية الكويتي ( 3-1 ثم 1-1 ).

وسبق للنادي العراقي مواجهة فريق جزائري، ويتعلق الأمر باتحاد الجزائر, خلال الطبعة الماضية، حيث أقصاه هذا الأخير ذهابا وإيابا (0-1 و2-0).

و قد غادر لاعبو القوة الجوية أرضية ميدان ملعب عمر حمادي في الدقيقة 72 بينما كانت النتيجة (2-0).

ويتميز الدور ثمن النهائي بالداربي المغربي بين الرجاء والوداد البيضاوي .

ويتلقى الفائز بنهائي كاس العرب للأندية مبلغ 6 ملايين دولار.