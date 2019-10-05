توفيت اليوم سيدة تبلغ من العمر 39سنة في حادث مرور بعد انقلاب سيارة سياحية بمنطقة بركة فرس الحدودية ببلدية عين الزرقاء شمال شرق تبسة.

فيما أصيب طفل يبلغ من العمر عامين وشخص 58سنة بجروح متفاوتة الخطورة وتدخلت وحدة الحماية المدنية لنقل المصابين إلى نقطة الاستعجالات بعين الزرقاء.

نقلت جثة السيدة إلى المصلحة المختصة تحسبا لإتمام إجراءات الدفن وفي منطقة سوكياس أخمدت مصالح الحماية المدنية بنقرين حريق شي في شاحنة من الوزن الثقيل محملة بأكثر من 20طنا من الاسمنت ولم تسجل أي خسائر بشرية.