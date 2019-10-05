تعثر المتصدر مولودية الجزائر أمام مضيفه نجم مقرة، بنتيجة سلبية (0-0)، اليوم السبت، بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، في افتتاح مباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعجز الفريقان عن هز الشباك طوال أطوار اللقاء الذي تميز بوتيرة لعب ثقيلة وانعدام الحلول من الطرفين، لتنتهي المواجهة كما انطلقت.

وعلى ضوء هذه النتيجة انفردت المولودية العاصمية، مؤقتا، بصدارة الترتيب العام للمحترف الأول (11 ن)، مع مُبارتين متأخرتين. في حين صعد فريق "النجم" -الذي لم يفز منذ الجولة الثالثة- إلى الصف الرابع مؤقتا (8 ن) بمعية شباب قسنطينة.

وتتواصل مقابلات هذه الجولة السابعة خلال سهرة السبت، على أن تختتم غدا الأحد.

السبت 5 أكتوبر :

نجم مقرة - مولودية الجزائر 0 - 0

مولودية وهران - اتحاد الجزائر (جارية حاليا)

الشلف (45: 18): جمعية الشلف - اتحاد بلعباس

بسكرة (00: 19): اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة

الأحد 6 أكتوبر :

الدار البيضاء/الجزائر (16:00): نصر حسين داي - جمعية عين مليلة

برج بوعريريج (17:00) : أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة

عمر حمادي/الجزائر (17:00): شبيبة القبائل - وفاق سطيف -دون جمهور-

5 جويلية/الجزائر (18:45): نادي بارادو - شباب بلوزداد

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 11 5

2. شباب بلوزداد 10 4

3. أهلي برج بوعريريج 9 5

4. شباب قسنطينة 8 6

--. نجم مقرة 8 7

6. اتحاد الجزائر 7 3

--. شبيبة القبائل 7 4

--. مولودية وهران 7 5

--. جمعية عين مليلة 7 6

--. وفاق سطيف 7 6

11. اتحاد بسكرة 6 5

--. نصر حسين داي 6 6

13. شبيبة الساورة 4 3

--. اتحاد بلعباس 4 5

15. نادي بارادو 3 4

16. جمعية الشلف 1 4.