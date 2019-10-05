يفتتح نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي على مستوى أكاديمية فوت فايف" بسطاوالي (الجزائر العاصمة)، أول مدرسة كروية تخصه بالجزائر في إطار إستراتيجية تطوره الدولي.

فبعد تأسيسه لنفس المشروع في تونس خلال شهر أوت الفارط يقوم النادي الفرنسي بإنشاء هذه المدرسة الكروية بالعاصمة الجزائرية التي تحمل قيم النادي، المتمثلة في الروح القتالية، الغرينتا"، الحماس، الاحترام، التفتح الاندماج.

ويسعى أولمبيك مارسيليا إلى التوسع على النطاق العالمي، عبر هذا البرنامج الذي يتضمن تأسيس مدارس كروية موجهة للفئات السنية من 5 إلى16 سنة للذكور والإناث منذ شهر أوت 2019.

ويضم هذا البرنامج الذي يؤطره أحد المديرين التقنيين لنادي الجنوب الفرنسي،على ثلاث حصص تدريبية أسبوعيا ومشاركات في المنافسات المحلية كما يسمح بالاندماج الفعال في المجتمع الرياضي والسوق المحلية.

وبمناسبة الافتتاح الرسمي، يعقد القائمون على هذا المشروع الكروي، ندوة صحفية يوم الثلاثاء 8 أكتوبر (10:30 سا) بحضور المدير العام لأولمبيك مرسيليا، لورون كوليت، وسفير النادي بازيل بولي، وكذا ممثلي كرة القدم الجزائرية.