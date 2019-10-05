لقن نادي هوفنهايم مضيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب، درسا قاسيا وفاز عليه بهدفين مقابل هدف اليوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم سارغيس أداميان بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 54، لكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رد بهدف التعادل لبايرن في الدقيقة 73 قبل أن يسجل أداميان الهدف الثاني له وللفريق الضيف في الدقيقة 79.

وهذه هي الخسارة الأولى لبايرن ميونييخ هذا الموسم وجاءت بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها مدويا على مضيفه توتنهام الإنجليزي 7-2 الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم الهزيمة ظل بايرن ميونيخ في صدارة البوندسليغا ولكن بفارق الأهداف فقط عن ثلاثة من أقرب ملاحقيه.