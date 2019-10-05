انتهت المباراة التي جمعت مساء اليوم اتحاد العاصمة بمولودية وهران بانهزام الفريق العاصمي برباعية نظيفة، بملعب الشهيد أحمد زبانة، وذلك لحساب الجولة السابعة من دوري المحترفين.

أهداف المباراة تم تسجيلها من طرف كل من سنوسي فورلول في الدقيقة 17، بعدها سجل ربيع مفتاح هدف ضد مرماه في الدقيقة 42. الهدف الثالث تم تسجيله في الدقيقة 74 من طرف بن عمار ملال، فيما سجل ماهي بن حمو الهدف الأخير في الدقيقة الخامسة بعد إنتهاء الوقت الرسمي للمباراة.