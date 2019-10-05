يتساءل بعض ممثلي الأسرة الإعلامية من الصحف المكتوبة والقنوات عن الأسباب التي تدفع الهيئات المحلية لإخفاء زيارات رسمية للوزراء عن الصحفيين وإقصائهم من التغطية الإعلامية بعدم توجيه دعوات لهم، ومنها الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الطاقة للإشراف على الدخول المدرسي وزيارة وزيرة الصناعة والمناجم لمنجمي بوخضرة وونزة، وآخر هذه اللقاءات الرسمية التي أقصيت منها الصحافة إشراف المديرة المركزية بوزارة التكوين المهني والمستشار الخاص للرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ورئيس مشروع منجم الحدبة ووحدات تحويل الفوسفات، بمشاركة مديريات التشغيل في ولايات تبسة وسوق أهراس وعنابة وسكيكدة، على دراسة أولوية توظيف أبناء كل ولاية بالنظر إلى ضخامة هذا المشروع الجاري إنجازه بالشراكة مع مجمع صيني والذي من المنتظر أن يوظف آلاف العمال.