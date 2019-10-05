استغل العديد من أصحاب مقاهي الأنترنت التسجيلات الأولية للاستفادة من السكن الترقوي المدعم لتحقيق أرباح مضاعفة لا تحق لهم لا شرعا ولا قانونا. واشتكى مواطنون لـ”الخبر” من إجبارهم على دفع 300 دينار في عملية تسجيل لا تتعدى 10 دقائق، رغم أن التسعيرة المتعامل بها على المستوى الوطني فيما يتعلق بالإبحار في ”النت” لا تتعدى 60 دينارا للساعة، واصفين ذلك بالاستغلال والابتزاز. وتمنى المشتكون أن تعمد الجهات الوصية إلى تكليف أعوان قمع الغش بمراقبة مقاهي الأنترنت في مثل هذه المناسبات لردعهم عن مثل هذه التصرفات.