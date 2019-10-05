قالت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات إنها أنهت عمليات إنتاج الهواتف الذكية في مصنعها الأخير بالصين، بسبب المنافسة الصينية "الشرسة".

وقالت سامسونغ في بيان عبر البريد الإلكتروني، الجمعة، إنها "وصلت إلى القرار الصعب لوقف عمليات سامسونغ للإلكترونيات في هويتشو" في الصين بنهاية سبتمبر.

ووفقا لأبحاث مختصة في السوق، فإن الهواتف الذكية الصينية مثل هواوي وأوبو، "قضت" على سوق سامسونغ في الصين، وأنهت منافستها للهواتف الصينية هناك.