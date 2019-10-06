أدى انهيار جدار بمتوسطة علي زرماني ببلدية بوعنداس أقصى شمال ولاية سطيف، إلى وفاة تلميذ في عين المكان وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

الحادث وقع حين كان التلاميذ في حصة الاستراحة ما بين الساعة العاشرة و العاشرة و الربع، ليتفاجأ التلاميذ بانهيار جدار المرحاض على رؤوسهم بشكل مفاجئ.

والي ولاية سطيف تنقل على الفور رفقة مدير التربية و الأمين العام للمديرية إلى عين المكان، فيما هرعت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحايا إلى المستشفى فيما فتحت مصالح الشرطة تحقيقا في القضية.