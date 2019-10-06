أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قائمة الـ 23 لاعبا لخوض مباراتين وديتين، أمام الكونغو الديمقراطية يوم 10 أكتوبر، وأمام كولومبيا يوم 15 من نفس الشهر :

حراس المرمى: عز الدين دوخة، رايس مبولحي وألكسندر أوكيجا.

الدفاع: جمال بن العمري، عيسى ماندي، أيوب عبد اللوي، رامي بن سبيعني، مهدي طهرات، الياس شتي، الياس حساني، يوسف عطال.

الوسط: عدلان قديورا، اسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، هشام بوداوي، زين الدين فرحات، صفيان فيغولي، يوسف بلايلي، سعيد بن رحمة.

الهجوم: ياسين براهيمي، رياض محرز، إسلام سليماني، بغداد بونجاح.