قضت وحدات للجيش الوطني الشعبي، يوم الخميس 3 أكتوبر الماضي، بجبل عمرونة، بلدية جمعة أولاد الشيخ، ولاية عين الدفلى، على إرهابيين خطيرين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الداع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أنه تم التعرف على هوية المجرم الثاني، ويتعلق الأمر بالمسمى "زيتوني أحمد" المدعو "أبو عبيدة" المولود سنة 1974 باليوسفية، ولاية تيسمسيلت، والذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996.



وفي نفس السياق، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت.



وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وحراس السواحل، بكل من وهران وسيدي بلعباس، خمسة تجار مخدرات وضبطت 34,7 كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ 65 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف، عين تموشنت ووهران، في حين تم توقيف 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتيارت.