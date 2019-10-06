سجلت مصالح أمن ولاية سطيف جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 24 سنة بوسط مدينة سطيف ليلة السبت إلى الأحد، حسب ما علم اليوم الأحد من مسؤول خلية الإعلام والاتصال بمصالح الأمن الولائي محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني، الذي أكد أنه تم إلقاء القبض على الجاني.

وأوضح ذات المصدر، بأن الضبطية القضائية تنقلت على الفور إلى عين المكان (وسط المدينة) لإجراء معاينة مدققة لمسرح الجريمة للكشف عن ملابساتها.

وأضاف، أن التحريات والأبحاث الموسعة قد مكنت عناصر الضبطية القضائية في "ظرف وجيز لم يتعد الساعة" من توقيف المشتبه به وفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية.

من جهته، صرح شقيق الضحية لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أخيه تعرض إلى طعن من الخلف على مستوى الرقبة بواسطة خنجر بعد ملاحقته ومباغتته عندما كان على متن دراجة نارية، وذلك بعد مناوشات بسيطة وقعت بينه وبين الجاني بمحطة وقود بسبب تدخل الضحية لصالح شخص مسن تعرض إلى مضايقات من طرف الجاني.