أعلنت السلطات المحلية الأمريكية، مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في وقت مبكر، اليوم الأحد، برصاص شخص أطلق النار داخل حانة في مدينة كانساس سيتي.

وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة في كانساس سيتي توماس توماسيك لقناة "إن.بي.سي"، إن المشتبه به استخدم مسدسا وإن السلطات تعتقد أن الهجوم حادث فردي.

ولم تتوفر حتى الآن المزيد من التفاصيل حول الهجوم، إلا أن السلطات كشفت أنها تلاحق المهاجم.

وأعلنت إدارة الشرطة عبر "تويتر" أن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار وإن أربعة منهم قتلوا.