أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا اليوم الأحد بإيداع المفتش السابق بوزارة العدل، بن هاشم الطيب الحبس المؤقت، حسبما علم اليوم الأحد لدى المحكمة العليا.

ويتابع بن هاشم الطيب في قضية وزير العدل، حافظ الأختام السابق الطيب لوح، المتابع بإساءة استغلال الوظيفة و إعاقة السير الحسن للعدالة و التحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية.

وكان المفتش العام السابق بوزارة العدل قد مثل نهاية شهر أوت الماضي أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا لأول مرة ليوضع تحت الرقابة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني .