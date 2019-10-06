ستعزز شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها باتجاه الجنوب نحو مدن تمنراست وجانت كل أيام الخميس وهذا ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان المؤسسة.

وستكون هذه الرحلات الجديدة انطلاقا من الجزائر نحو تمنراست على الساعة 7سا و 15 د ومن تمنراست نحو جانت على الساعة 9سا و40 د و من جانت نحو تمنراست على الساعة 12سا و10 د و من تمنراست نحو الجزائر على الساعة 13سا و 15 د يضيف ذات المصدر.

وأضاف البيان ان الأمر يتعلق بخطين جديدين من أجل تعزيز برنامج الرحلات نحو مطارات الجنوب الكبير من خلال مواقيت يومية وذلك على متن طائرات من طراز بوينغ 737-800 .