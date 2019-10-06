استبق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الهيئة العليا للانتخابات وأعلن فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد في تونس، برغم أن المؤشرات تذهب إلى عكس ذلك.

ونشر القروي رسالة وجهها لأنصاره أكد فيها:أعلن انتصار حزب قلب تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعيّة اليوم 06 أكتوبر2019. وأعلن كتلته البرلمانيّة الأولى في مجلس نوّاب الشعب".

واستغرب مراقبون إعلان القروي فوز حزبه برغم أن عمليات الفرز لم تنته بعد في مكاتب الاقتراع في الداخل والخارج وبرغم أن عمليات سبر الآراء الأخيرة قلبت النتائج المتوقعة ووضعت حزبه ثانيا بتأخر طفيف عن حركة النهضة.

واعتبر القروي ان انتصار حزبه هو "انتصار للعائلة الديمقراطية"، وزعم ان الناخب التونسي"أعطانا ثقته لكنّه لم يعطنا أسبقيّة مريحة تسمح لنا بتشكيل هذه الحكومة مثلما تصوّرناها ، وإنّنا نعلم منذ الآن أنّنا سنجد عديد الصعوبات "متعهدا " بتشكيل حكومة قريبا