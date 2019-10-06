نشر نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيمة صورة جديدة بقميص المنتخب الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد حنين المهاجم الفرنسي لأصوله الجزائرية.

ووضع بنزيمة الصورة بخاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بإنستغرام، مرتديا القميص الجديد للمنتخب الجزائري الذي أضيفت إليه النجمة الثانية بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية الأخيرة للمرة الثانية في تاريخه.

وكتب بنزيمة على الصورة "دي زد"؛ في إشارة إلى الجزائر بالفرنسية، كما رفع يده اليمنى محكما قبضته في إشارة إلى القوة والصلابة التي يتسم بها الشعب الجزائري المناضل.

ويغيب بنزيمة عن تشكيلة المنتخب الفرنسي منذ عام 2016، إذ تعرض لعقوبة من اتحاد الكرة هناك، بسبب قضيته الشهيرة مع اللاعب السابق مع منتخب "الديوك" ماتيو فالبيونا، إضافة إلى خلافاته مع المدير الفني ديديه ديشامب.