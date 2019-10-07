ظهر نجم فريق ريال مدريد الإسباني، اللاعب الدولي الفرنسي ذو الأصل الجزائري، كريم بن زيمة، بقميص المنتخب الجزائري الجديد ذي النجمتين في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام”. كما أرفق هداف الدوري الإسباني صورته وهو يرتدي قميص المنتخب الجزائري الحرفين اللاتينيين ”DZ” اللذين يرمزان للجزائر. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع صورة بن زيمة وتعلقه ببلده الأصلي الجزائر، وذهب البعض إلى أن بن زيمة يريد بعث رسالة للاعبين الذين ما زالوا مترددين في اختيار اللعب للمنتخب الجزائري، وفي مقدمتهم نجم نادي ليون الفرنسي حسام عوار.

وكان بن زيمة قد تفاعل كثيرًا في الصيف الماضي مع مشاركة المنتخب الجزائري في بطولة أمم إفريقيا بمصر، إذ لم يتردد في إرسال عبارات التشجيع لـ”الخضر” وأثنى عليهم بعد التتويج.