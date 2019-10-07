كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية الدول الأعضاء سيرفعون سويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع القادم، من قائمة التكتل للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية. ومن المتوقع أن يتم حذف الإمارات في الـ10 من أكتوبر الجاري من القائمة السوداء، التي تضم الولايات القضائية التي تقاعست عن التعاون مع الاتحاد في المسائل الضريبية. وسيرفع أيضا اسم جزر مارشال بالمحيط الهادي من تلك القائمة. كما ستشطب سويسرا من القائمة الرمادية، التي تضم الدول، التي التزمت بتغيير قواعدها الضريبية وفق معايير الاتحاد الأوروبي. وجاء في الوثيقة أن سويسرا نفذت هذا الالتزام، وفقا لوكالة ”رويترز”. وبذلك تكون الإمارات قد خرجت من القائمة بعد نحو 6 أشهر من إدراجها فيها. وكانت بروكسل قد وسعت في مارس الماضي قائمة الملاذات الضريبة، مدرجة 10 دول، من بينها الإمارات وبرمودا.