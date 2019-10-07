تم أمس وضع الصحفي السعيد بودور تحت النظر في محافظة الشرطة بوهران، حسبما أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين.

وحسب هذه الأخيرة، سيتم تقديم السعيد بودور اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة "حي جمال" وذلك بسبب منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك". ولم تعط اللجنة مزيدا من الأخبار حول محتوى المنشور. تجدر الإشارة إلى أن السعيد بودور عضو في قسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في وهران.