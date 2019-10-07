تم أمس وضع الصحفي سعيد بودور تحت النظر في محافظة الشرطة بوهران، حسبما أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين.

حسب هذه الأخيرة، سيتم تقديم سعيد بودور اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة "حي جمال" و ذلك بسبب منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ولم تعط اللجنة مزيد من الأخبار حول محتوى المنشور. تجدر الإشارة أن سعيد بودور عضو في قسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في وهران.