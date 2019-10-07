أفادت نشرية خاصة، للديوان الوطنية للأرصاد الجوية، أن رياحا قوية ستهب بعدد من ولايات شرق وجنوب الوطن بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الرياح ستمس ولايات مسيلة، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، الوادي وورڨلة، وتكون شمالية-غربية بسرعة تتراوح من 60 إلى 70 كلم/سا وتتجاوز أحيانا 80 كلم/سا، وهذا بداية من الساعة 15:00 من اليوم الإثنين إلى غاية الثالثة صباحا من يوم غد الثلاثاء.

وأضافت النشرية أن ولايات الوادي، بسكرة وورڨلة ستشهد تصاعدا للرمال، الأمر الذي سيكون له تأثير على الرؤية.