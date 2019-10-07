فاز الأمريكيان وليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني بيتر راتلكيف، اليوم الإثنين، بجائزة نوبل للطب للعام 2019. وتأتي هذه الجائزة بمثابة مكافأة على أعمالهم حول تكيف الخلايا مع كمية الأكسجين المتوافرة ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم، وفق ما أوضح مجلس نوبل في معهد كارولينسكا عن حيثيات قرار منح هذه الجائزة.

وقال مجلس نوبل في معهد كارولينسكا في حيثيات القرار "أهمية الأكسجين الجوهرية معروفة منذ قرون إلا أن عملية تكيف الخلايا مع تقلبات مستوى الأكسجين بقيت لغزا لفترة طويلة".

وتابع "تكافئ جائزة نوبل هذه السنة أعمالا كشفت آليات جزيئية مسؤولة عن تكيف الخلايا مع مستوى الأكسجين المتقلب" في الجسم.

وجائزة الطب هي أولى جوائز نوبل التي تعلن كل عام. وتكرم الجوائز الإنجازات في مجالات العلوم والسلام والأدب وتُمنح منذ عام 1901 بناء على وصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت.