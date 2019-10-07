كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، عن إعلان نتائج الترشيحات لمسابقة الدكتوراه لسنة 2019.

وأوضح الوزير الطيب بوزيد في بيان نشر على صفحة الوزارة، "أن الإعلان عن نتائج الترشيحات ستكون اليوم الإثنين مساء، مفيدا، أن فترة غيداع الطعون حصريا عبر الأرضية الرقمية من 09 أكتوبر إلى غاية يوم 11 من نفس الشهر".

وأضاف الطيب، " بالنسبة لخريجي الماستر دفعة 2019 الذين لم يقدموا طلب الترشح بسبب تأخر استلام شهادة تخرجهم، بإمكانهم التقدم إلى مؤسساتهم الأصلية لإيداع ملف الترشح ابتداء من يوم الثلاثاء 08 أكتوبر إلى غاية يوم 10 أكتوبر 2019".

ويمكن الإطلاع على نتائج مسابقة الدكتوراه لسنة 2019 عبر الموقع: https://progres.mesrs.dz/webdoctorat .