كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، عن اعلان نتائج الترشيحات لمسابقة الدكتورة لسنة 2019.

وأوضح الوزير الطيب بوزيد في بيان نشر على صفحة الوزارة، "أن الاعلان عن نتائج الترشيحات ستكون اليوم الاثنين مساءا، مفيدا، أن فترة ايداع الطعون حصريا عبر الارضية الرقمية من 09 أكتوبر الى غاية يوم 11 من نفس الشهر".

وأضاف الطيب، "بالنسبة بالنسبة لخريجي الماستر دفعة 2019 الذين لم يقدموا طلب الترشح بسبب تأخر استلام شهادة تخرجهم، بإمكانهم التقدم إلى مؤسساتهم الأصلية لإيداع ملف الترشح ابتداء من يوم الثلاثاء 08 أكتوبر إلى غاية يوم 10 أكتوبر 2019".

ويمكن الإطلاع على نتائج مسابقة الدكتوراه لسنة 2019 عبر الموقع: https://progres.mesrs.dz/webdoctorat .