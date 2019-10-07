سّلم إرهابي نفسه، صباح اليوم الاثنين، للسلطات العسكرية بتمنراست، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، يتعلق الأمر بالمسمى "العربي لادمي سيد أحمد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008.

الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة.

وفي سياق متصل، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة كدية الحبالات، بلدية واد الزهور، ولاية سكيكدة، مخبأ للإرهابيين يحتوي على قنبلتين تقليديتي الصنع وأغراض مختلفة، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيسمسيلت وخنشلة.

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 25 شخصا وحجزت 19 مولد كهربائي و14 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى 14 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب ومركبة رباعية الدفع.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 79 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف، وهران ومستغانم، في حين تم توقيف 21 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين أميناس وتيارت وغرداية.