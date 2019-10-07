قامت مصالح الجمارك بحجز مسدس أوتوماتيكي، أمس الأحد، بمطار الجزائر العاصمة الدولي "هواري بودين"، حسب ما علمت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين لدى المديرية العامة للجمارك.

وأفادت مصالح الجمارك، أن المسدس الناري كان بحوزة مسافر جزائري قادم من باريس (فرنسا) على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عبر الرحلة AH1013.

ويذكر أن مصالح الجمارك كانت قد قامت بحجز مسدس ناري أوتوماتيكي من نوع بروني 8 مم (BRUNI) يوم 20 سبتمبر المنصرم بمطار هواري بودين الدولي.

وكان المسدس مخبأ بإحكام في أمتعة أحد مسافرين القادمين من فرنسا، تم اكتشافه بواسطة آلة السكانير.