أعلنت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم الاثنين، أنها تقدمت رسميا بطلب تأجيل مواجهة "الداربي" الذي ستجمعها مع مولودية الجزائرـ المقررة ليوم 12 أكتوبر الجاري لحساب تسوية رزنامة الجولة الرابعة من عمر بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مبررة طلبها هذا بتواجد ستة من لاعبيها مع المنتخبات الوطنية المختلفة.

وأوضحت إدارة أصحاب الزي "الأحمر و الأسود" في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت: "أنها تقدمت رسميا، يوم أمس الأحد بطلب لرابطة كرة

القدم المحترفة، تناشدها فيه بتأجيل مواجهة المولودية، مبررة طلبها هذا "باستحالة لعب هذه المقابلة في هذا التاريخ (12 اكتوبر)، بسبب ارتباط ستة من عناصرها مع مختلف المنتخبات الوطنية".

ويتعلق الأمر بكل من العناصر الدولية: سيفور وحمرة وخمايسية وبن حمودة وبلعربي المتواجدون في صفوف التشكيلة الوطنية العسكرية بالإضافة إلى الليبي مؤيد اللافي الذي استدعي هو الآخر للمنتخب الوطني لبلاده.

هذه الغيابات الكثيرة، دفعت إدارة الفريق العاصمي إلى تقديم طلب تأجيل مواجهة "الداربي" مع المولودية.