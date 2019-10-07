انطلقت اليوم الإثنين السنة الجامعية 2019-2020 بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي (الجزائر العاصمة) بالتحاق 120 طالب للحصول على ماستر في 4 تخصصات تكوينية عليا تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية، سيما في المجال القانوني وفي التسيير الاستراتيجي وتسيير أنظمة الإعلام الآلي.

وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، خلال إشرافه رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد على افتتاح السنة

الجامعية 2019-2020 بهذه المدرسة، أن هذا الدخول يشهد استقبال "120 طالبا، من بينهم 28 طالب أجنبي، إضافة إلى أربعة طلبة فلسطينيين تحصلوا على منحة من طرف الحكومة الجزائرية، إيمانا منا بأن الجزائر تبقى وفية لالتزاماتها تجاه فلسطين، لاسيما من خلال المساهمة في تأسيس منظومة فلسطينية للضمان الاجتماعي، عبر تكوين إطاراتها ومواردها البشرية".

وفي نفس السياق أشار هدام إلى أن "الدفعة الجديدة تتضمن أيضا بصفة استثنائية 40 طالبا تابعين للهيئات تحت الوصاية، وذلك استجابة لاستراتيجية قطاع العمل الهادفة إلى تطوير الموارد البشرية لهيئات الضمان الاجتماعي من خلال التكوين والتكوين المستمر".