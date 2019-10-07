شب حريق مهول بمخزن وحدة إنتاج العصير و المصبرات ببلدية منعة (77 كلم جنوب غرب) مدينة باتنة مخلفا خسائر مادية، حسب ما أكده اليوم الإثنين المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بالولاية الملازم أول حسان يحيى الشريف.

وخلف الحريق، يقول الملازم، احتراق وإتلاف حوالي 25 حاوية تحتوي كل واحدة على 48 ألف وحدة من سدادات القارورات الزجاجية كانت متواجدة في مخزن المواد الأولية والمنتوج النهائي المتمثل في العصير والمصبرات على مساحة تقدر بحوالي 600 متر مربع.

وأوضح نفس المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن التدخل السريع لفرق الإطفاء التابعة للوحدتين الثانويتين للحماية المدنية لكل من منعة وآريس قد مكن من محاصرة النيران والحيلولة دون انتشارها إلى مختلف أرجاء المصنع من خلال تسخير إمكانات مادية وبشرية هامة تمثلت في ثلاث آليات تدخل من مختلف التخصصات والأوزان وسيارة إسعاف و12 عنصرا من مختلف الرتب والمهام.

وقد استمرت عملية إطفاء النيران التي اندلعت في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء أمس الأحد، ثلاث ساعات ونصف بمشاركة أعوان الأمن الداخلي وعمال هذه المؤسسة التي تقع بالمنطقة الصناعية بمنعة بحضور عناصر الأمن والدرك الوطنيين.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحريق الذي تم إطفاؤه نهائيا