تمكن أفراد شرطة الحدود بمطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" اليوم الإثنين من إحباط محاولة تهريب 5.000 أورو، حسبما علم من ذات السلك الأمني.

وقد تمكنت ذات المصالح من توقيف رعية مغربية تبلغ من العمر 50 سنة كانت متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء (المغرب) بحوزتها مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ 5.000 أورو.

وقد كان هذا المبلغ مخبأ في ملابس هذه المرأة ولم يكن مصرح به من قبل المعنية، إلى جانب غياب أي وثيقة حول المبلغ، وفق نفس المصدر.

وقد تم اتخاذ الإجراءات ضد هذه المرأة والتحقيقات جارية، كما أشير إليه.