تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل للغزوات (تلمسان) مساء أمس الأحد من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لثمانية أشخاص بميناء سيدنا يوشع ببلدية دار يغمراسن (الغزوات)، حسب ما علم اليوم الإثنين من هذه الهيئة الأمنية.

وسمحت العملية، التي نفذت بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، بتوقيف الأشخاص الثمانية المعنيين الذين كانوا يتأهبون للقيام برحلتهم باتجاه السواحل الإسبانية على متن قارب تقليدي الصنع، وفق ما أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية ذات المصدر، مضيفا أنه تم حجز القارب.

وينحدر الموقوفون الذين تم تقديمهم أمام العدالة اليوم الإثنين من ندرومة ومغنية والغزوات بولاية تلمسان، كما أشير إليه.