أدانت، اليوم محكمة زمورة، بولاية غليزان، رئيس بلدية بلدية وادي الجمعة بولاية غليزان بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية قيمتها 20 مليون سنتيم، كما أدانت سكرتيرة ب6أشهر حبسا غير نافذ.

وفي الوقائع كشف مصدر موثوق بأن القضية تعود إلى ضياع سجل المداولات من البلدية في أول عهدة انتخابية له، وكذا الحصول على أرض ملك للدولة.

ويأتي هذا الحكم يوما فقط بعد إدانة 4 منتخبين من بلدية غليزان بأحكام تتراوح مابين ثلاثة وشهرين حبس بالإضافة إلى 10 ملايين غرامة مالية إثر القضية التي حركها رئيس البلدية بعد تعرضه إلى الإهانة أثناء تأدية مهامه وتحطيم أملاك الدولة.