أكد وزير التجارة السعيد جلاب، اليوم الإثنين بالعاصمة، أنّ منطقة التجارة الحرة لإفريقيا التي ستدخل حيز التنفيذ في جويلية 2020، وستشكل سوقا قارية بقيمة 3 ترليون دولار دون أية رسوم أو قيود على الحدود.

وأشار جلاب إلى أنّ إنشاء مثل هذه المنطقة سيؤدي علاوة على ذلك إلى تغطية سوق يصل إلى 1.2 مليار نسمة ومجموع ناتج محلي إجمالي يبلغ 2.5 مليار دولار، مؤكدا على أنّ الاندماج الاقتصادي للجزائر في القارة الإفريقية هو خيار استراتيجي يتطلب حتما تطوير التجارة البينية والشراكة بين البلدان الإفريقية، مضيفا أنّه سيظل الاستثمار والتجارة عنصرين رئيسيين لدعم النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.