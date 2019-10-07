أمر قاضي التحقيق بمحكمة وهران، في ساعة متأخرة من مساء اليوم، بوضع الصحفي سعيد بودور، رهن الإفراج المؤقت، والمبلغ عن الفساد تونسي نور الدين في الشكوى التي رفعها ضدهما قليليش الشيخ صحافي سابق في يومية "صوت الغرب" المتوقفة عن الصدور، يتهمهما فيها بمحاولة الابتزاز.

واستقبل نشطاء الحراك الشعبي الذين تجمعوا منذ العاشرة صباحا أمام المحكمة بودور وتونسي بالهتافات وشعارات الحراك. وكان المعنيات قد اقتيدا منتصف نهار اليوم من مقر الأمن الولائي إلى محكمة وهران حيث استمع لهما وكيل الجمهورية الذي وجه لسعيد بودور تهم محاولة الابتزاز بالتشهير، التعرض للحياة الشخصية، إحباط معنويات الجيش والمساس بالوحدة الوطنية، في حين وجه سماعه للمبلغ عن الفساد تونسي نور الدين، تهمة محاولة الابتزاز، وأحال ملفهما على قاضي التحقيق الذي شرع في سماعهما على الرابعة عصرا. وكان سعيد بودور قد تقدم صباح أمس الأحد أمام الأمن الولائي لوهران بعد استدعائه. في حين توصل تونسي نور الدين باستدعاء صباح اليوم الاثنين.

وقد تبين أن صحفيان هما صاحبا الشكوى أحدهما الشيخ قليليش الذي اشتغل سابقا في يومية "صوت الغرب" المتوقفة عن الصدور إضافة إلى صحافي في وكالة الأنباء الجزائرية. واتهم الأول بودور وتونسي بالتشهير ومحاولة الابتزاز، في حين اتهم صحافي وكالة الأنباء سعيد بودور وحده بالتشهير والقذف عبر كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد رابط نشطاء الحراك الشعبي وعدد من المواطنين، وكذا مناضلون في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، تجمعا قبالة مقر محكمة وهران، على الطريق المزدوج في حي جمال الدين، لمساندة سعيد بودور كما تنقل نشطاء الحراك من قسنطينة وتيزي وزو لهذا الغرض. في حين أحيط مقر المحكمة بحزام أمني مشدد. ولم يتم منع المتظاهرين من التجمع طيلة نهار أمس.

وتعود وقائع قضية "محاولة الابتزاز" إلى حملة التوقيفات التي مست مدير وكالة التنظيم والتسيير العقاري لوهران ورئيس بلدية السانية، في قضايا التلاعب بالعقار العمومي، وانكشاف قضية منح قطعة أرض عمومية تقع قرب مقر أمن السانية، لضباط في الشرطة الدرك وقضاة، وغيرها من القضايا، التي يجري التحقيق القضائي فيها والتي تنوالها نور الدين تونسي في منشوراته. ما جعله يتقدم إلى الأمن الولائي لوهران بشكوى ضد الشيخ قليليش، يتهمه فيها بالتهديد بالقتل. وظهر أن هذا الأخير تقدم هو الآخر بشكوى أمام أمن السانية ضد نفس الشخص يتهمه فيها بمحاولة الابتزاز، وهي الشكوى التي لم تستمع فيها شرطة السانية للمشتكى منهما. وجاء في شكوى هذا الأخير أن تونسي وبودور حاولا ابتزازه مهددين إياه بنشر وثائق حول تورطه مع رئيس بلدية السانية المحبوس. ويبدو أنها الشكوى التي استندت عليها وكيل الجمهورية لاستدعاء النشطين الحقوقيين. وقد تأسس 11 محاميا للدفاع عنهما. في حين أسس الشاكي 5 محامين للدفاع عنه.

وذكر محامو سعيد بودور بخصوص تهم إحباط معنويات الجيش والمساس بالوحدة الوطني، أنه ذكر لوكيل الجمهورية أن حسابه على "الفيسبوك" تم اختراقه، وأنه ليس هو من نشر المنشورات التي توبع على أساسها. في حين قدم تونسي نور الدين لقاضي التحقيق إثباتات أنه كان أول من تقدم بشكوى، لكنها لم تتحرك.