أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تيقزرت ، زوال اليوم الإثنين، ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت ضبط بحوزتهم أزيد من 50 كلغ من المرجان الخام .

وحسب مصادر متطابقة بتيزي وزو، فإن تفكيك الشبكة هذه، المتكونة من ثلاثة أشخاص إثنين منهم ينحدرون من ولاية تيزي وزو والثالث من القالة بولاية الطارف، تم عقب بلوغ مسامع أعوان أمن دائرة واقنون أخبارا مفادها وجود متاجرة مشبوهة لمادة المرجان بالمنطقة.

فتوصل المحققون إلى توقيف شخص مشتبه فيه الذي قدم لهم معلومات سمحت لهم بتوقيف شريكيه في العملية أحدهما يقطن ببلدية القالة بولاية الطارف وهو الذي يكون قد مونهم بهذه المادة .

وحسب المصادر نفسها، فقد سمحت العملية بإسترجاع أزيد من 50 كلغ من مادة المرجان كما قاموا بحجز مركبتين يستعملها عناصر الشبكة في تحركاتهم .