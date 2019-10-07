وقّعت جامعة الوادي بالجزائر وجامعة الإسراء في غزة مذكرة تفاهم وتعاون. المذكرة وُقعت في مقر جامعة الوادي من قبل الدكتور عدنان الحجار، رئيس جامعة الإسراء، والدكتور عمر فرحاتي مدير جامعة الوادي. وتنصص الاتفاقية على تشجيع البحث العلمي، والعمل المشترك على تبادل المعلومات والمنشورات الأكاديمية، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الجامعتين على تنظيم التظاهرات العملية، وتعزيز التنمية الأكاديمية والعملية والثقافية والاجتماعية. وتقضي مذكرة التفاهم كذلك بتوثيق التعاون المشترك بين الجامعتين وتيسير المشاركة في مشاريع البحوث العلمية المشتركة، وتعزيز تبادل الكادر الأكاديمي لتعزيز الخبرات وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات الطلابية بين الجامعتين. وسبق أن وقعت جامعة الإسراء مذكرة مماثلة مع جامعة أم البواقي.